Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız

Bugün gerçekleşecek asgari ücret görüşmeleri öncesi, açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücrette esas muhatap işçi ve işveren tarafıdır. Emek tarafı yüksek ücret ister; işletmeler ise istihdamı korumayı hedefler." dedi.

Haber Giriş : 12 Aralık 2025 13:00, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 13:00
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 'Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' özel oturumuna katıldı.

Burada konuşma yapan Cevdet Yılmaz, bugün gerçekleşecek asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

"DENGELER İÇİNDE BİR RAKAM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Yılmaz, aşırılıkların her zaman zararlı olduğunu belirterek, "İki tarafı da ayakta tutacak bir denge bulmalıyız" dedi.

Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Asgari ücrette esas muhatap işçi ve işveren tarafıdır. Emek tarafı yüksek ücret ister; işletmeler ise istihdamı korumayı hedefler.

Bu nedenle iki tarafı da ayakta tutacak bir denge bulmalıyız. İşletmeler kapanırsa bundan en çok çalışan kesim etkilenir. Dolayısıyla dengeler içinde bir rakam ortaya çıkacaktır.

"HEDEFİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde, hükümetin en temel önceliğinin finansal istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak, "Başarılı bir programı adım adım hayata geçiriyoruz. Bize bazen 'Sadece para politikası uyguluyorsunuz' deniyor ama maliye politikası tarafında da oldukça güçlü adımlar attık" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇE AÇIĞI DAHA DA DÜŞECEK"

Deprem sonrası kamu harcamalarına da dikkat çeken Yılmaz, son üç yılda 90 milyar dolarlık bir kaynağın deprem için kullanıldığını belirterek, bu yükün bütçe dengesine etkisine rağmen Türkiye'nin mali disiplinini koruduğunu söyledi.

Bütçe açığının milli gelire oranının deprem etkisi hariç yüzde 3'ün altına düşebileceğini belirtti.

Konuşmasında yapısal dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıklarına da geniş yer veren Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadele ve tarımda su destekli projelere öncelik verdiklerini, 2026'nın bu alanlarda 'önemli bir dönüşüm yılı' olacağını ifade etti.

"TARIMDA İYİ BİR YIL OLSAYDI ENFLASYON 20'LERE GERİLERDİ"

Enflasyon verilerine değinen Yılmaz, geçen yıl mayısta yüzde 75'e ulaşan enflasyonun bugün yüzde 31,1'e kadar gerilediğini, toplamda 44 puanlık düşüş sağlandığını hatırlattı.

Tarımda yaşanan daralmanın beklentileri olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, "Tarımda daha iyi bir yıl geçirsek enflasyonda 20'lere inebilirdik" dedi.

"SEÇİÇİ FİNANSMAN ARAÇLARINI DEVREYE ALIYORUZ"

Yılmaz, ekonomik görünümle ilgili olarak 2026'nın finansal koşullar açısından olumlu bir yıl olacağı öngörüsünü de paylaştı.

Esnaf ve çiftçi kredilerinde yapılan sübvansiyonlardan söz ederek, "Bir taraftan enflasyonu düşürürken diğer taraftan refahı artırmak için seçici finansman araçlarını devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE YOĞUN TALEP GELDİ"

Dar gelirlilerin korunmasına yönelik politikalara da dikkat çeken Yılmaz, kira ve gıda harcamalarının öncelikli alanlar olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesine yoğun talep geldiğini aktararak, tarım ve gıda tarafındaki olumsuzlukların gelecek yıl avantaja dönüşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

SANAYİNİN İHRACATA KATKISI

Sanayi ve ihracat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde genel bir sorun görmediklerini vurgulayan Yılmaz, savunma sanayii ihracatının 7 milyar doları aştığını, önümüzdeki dönemde 10 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.


