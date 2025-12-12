Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 14:33, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 14:34
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusunda da güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.