Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında kullanılan tam bilet ücretini yüzde 35 zamla 26 TL'den 35 TL'ye yükseltti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 15:18, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 15:19
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Aralık ayı üçüncü birleşim toplantısında belediye otobüslerinde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

TAM BİLET ÜCRETİ 26 TL'DEN 35 TL'YE ÇIKTI

Oy çokluğuyla kabul edilen zamla birlikte halihazırda 26 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 35'lik artışla 35 TL'ye yükseltildi.

ÖĞRENCİ BİLETİ 12,5 TL'DEN 17 TL'YE YÜKSELDİ

Artış kararı, tam biletlerin yanı sıra öğrencilerin ulaşım kartlarında da geçerli olacak. Değişiklikle birlikte 12,5 TL olan öğrenci geçiş ücreti 17 TL'ye yükselecek.

ÖĞRENCİ AKTARMASI 8 TL'DEN 10 TL'YE ÇIKTI

Ayrıca öğrencilerin 8 liraya kullandıkları aktarma hakları da zamlanarak 10 TL olacak.

