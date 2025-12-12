Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi

Ayrıca öğrencilerin 8 liraya kullandıkları aktarma hakları da zamlanarak 10 TL olacak.

Artış kararı, tam biletlerin yanı sıra öğrencilerin ulaşım kartlarında da geçerli olacak. Değişiklikle birlikte 12,5 TL olan öğrenci geçiş ücreti 17 TL'ye yükselecek.

