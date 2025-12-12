TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken 6. ülke

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararası başarısını açıkladı. Türkiye, 200'den fazla ülkeden ağırladığı yaklaşık 350 bin öğrenci ile dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. İstanbul ve Ankara'nın en çok talep gören şehirler olduğu belirtilirken, uluslararası öğrenciler en çok işletme, tıp ve mühendislik bölümlerini tercih ediyor.

Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken 6. ülke
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye, 200'den fazla ülkeden ağırladığı yaklaşık 350 bin öğrenciyle, dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6'ncı sırada yer alıyor. Yükseköğrenim için Türkiye'yi tercih eden gençler, mezun olup ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile kendi ülkeleri arasında diplomatik, ticari, sosyal ve kültürel köprüler kuruyor. Eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine dönen gençler, Türkiye ile bağlarını koparmadan ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.

British Council ve Hollanda merkezli uluslararası eğitim platformu Studyportals tarafından Asya, Latin Amerika ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgeleri üzerine hazırlanan yükseköğretim raporu, Türkiye'nin yükseköğretim öğrenci hareketliliğinde liderliğini ortaya koydu. 220'den fazla ülke ve bölgeden 51 milyon kullanıcının verisiyle elde edilen bulgulardan oluşan 'Destinasyon ve Kaynak Bölgeler Olarak Ortaya Çıkan Trendler' başlıklı rapora göre Türkiye, MENA bölgesinde uluslararası üniversite öğrencilerinin eğitim için en çok tercih ettiği ülke oldu. Türkiye, 906 lisans ve 900 yüksek lisans programıyla bölgede program sayısı ve çeşitliliği bakımından da 1'inci sırada yer aldı. İstanbul ve Ankara lisans ve yüksek lisans düzeyinde en fazla talep gören şehirler oldu. Uluslararası öğrenciler son yıllarda Türkiye'de ağırlıklı olarak işletme, tıp, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve sağlık teknoloji gibi bölümleri tercih ediyor.

'TÜRKİYE'DE ALINAN DİPLOMALAR DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİ'

Suriyeli Riyam Albasha ve annesi Wahad Alhaj Yahia, Türkiye'de üniversite eğitimlerine devam ediyor. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Riyam Albasha, 2014 yılında savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "'İyi ki burada büyümüşüm' diyorum. Türkiye'de alınan diplomalar dünya çapında geçerli oluyor. Türkiye sadece eğitim aldığım bir yer değil. Aynı zamanda da 2'nci vatanım. Gelecek bana ne saklıyor bilemem ama bir gün hem Türkiye hem Suriye arasında bir köprü olurum. Türkiye'de öğrendiklerimle ülkemdeki çocuklara ve kadınlara yardımcı olmak isterim" dedi.

'BENİ SADECE TÜRKİYE KABUL ETTİ'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Filistinli Zaina Alkhazendar da "Gazze'den yatay geçiş yaparak geldim. Eğitimime devam etmek için başvuru yaptığım ülkelerden sadece Türkiye beni kabul etti. Bunu hayal etmiyorum. Minnettarım" açıklamasında bulundu.

