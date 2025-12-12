8'inci sınıf öğrencisinin yaptığı davete Bakan Tekin'den karşılık
Kadıköy'de okul temsilcisi seçilen 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz'ın CİMER üzerinden yaptığı davet karşılık buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kadıköy'de bulunan Hakkı Değer Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren
Yılmaz, okulda yapılan seçimle okul temsilcisi seçildi. Yılmaz'ın seçim vaatleri
arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okula davet etmek de bulunuyordu.
Öğrenci, bu isteğini CİMER üzerinden iletti. Talebi değerlendiren Bakan Tekin,
daveti geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Tekin
okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi ve öğretmenlerle
görüştü.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Hepinize başarılar diliyorum, 8.sınıf LGS senesi. Dersini düzgün düzenli çalışan, öğretmenleriyle ve okulla barışık bütün arkadaşlarımızın rahatlıkla başarılı olacağı bir sınav, o yüzden endişe etmeyin. Sizden bir tek isteğimiz var, burada öğretmenleriniz, evde anne ve babanızın size yapacağı katkılara açık olun. Sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir süreç yok rahat olun" dedi.
"Sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan,
akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye"
Teknolojideki yeni gelişmeleri eğitim ve öğretime entegre ettiklerini aktaran
Bakan Tekin, "Akıllı tahta sistemi dünyada her ülkede var ama Birleşmiş
Milletler Kalkınma Örgütü ülkelerin eğitim-öğretim alt yapılarıyla ilgili raporlar
veriyor. Türkiye ile ilgili raporunda diyor ki, 'Sınıflarının tamamında internet
erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye'
yani bizim şuan Türkiye genelinde 650 bin civarında sınıfımız var, 650 bin sınıfımızın
tamamında internet erişimi olan akıllı tahtalar var. Dünya da bütün ülkeler
böyle değil" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonrası duygularını dile getiren 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz ise, "Vaatlerim arasında sayın bakanımızı okula getirmek vardı. Bende sayın bakanımızın okulumuza gelmesi için CİMER'den başvuru yaptım. Bizi kırmadı, davetimize icabet etti. Çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.