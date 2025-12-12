TBMM'de bütçe görüşmelerinde tartışma

Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de bütçe görüşmelerinde tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 19:04, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 19:05
Yazdır
TBMM'de bütçe görüşmelerinde tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifleri görüşmeleri devam ediyor. Gençlik ve Spor ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile ilgili kurumların bütçeleri görüşmelerinde DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın konuşma yaptı. Her iki milletvekili de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençleri ip çekme oyunu oynarken tasvir eden bir karikatür ile kürsüde konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Burası Parlamento, burası milletin kürsüsü; burada konuşulur, burada yüksek sesle de konuşulur, vurgulu da konuşulur, gerektiğinde buraya İç Tüzük'ümüze göre Genel Kurulun huzurunu bozmayacak materyal de getirilir. Ben bunu size hatırlatmaktan imtina ederim, utanırım ama hatırlatmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis kürsüsüne karikatür getirmenin iç tüzüke aykırı olduğunu söyleyerek, kendisinin ne konuşacağının CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in belirleyemeyeceğini ifade etti. Usta, CHP sıralarına yöneldiğinde ise diğer milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum ben, Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum. Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine, İYİ Parti milletvekillerine, Yeni Yol Partisi milletvekillerine, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis, o şuurla ben Meclisi yönetiyorum. Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı?" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber