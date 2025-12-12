Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye bir devlet politikasına dönüştü

Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye bir devlet politikasına dönüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki Bingöl Tanıtım Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, bölge kalkınması ve terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekti. Yılmaz, "Önümüzdeki dönem artık bir devlet politikasına dönüşmüş olan Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla kalıcı bir şekilde ülkemizde huzur ve güven tesis edilmiş olacak" dedi.

Haber Giriş : 12 Aralık 2025 20:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 20:50
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye bir devlet politikasına dönüştü


İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Bingöl Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi. 11-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Etkinlikte konuşan ve Bingöl'e yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Duble yollarımız yine Elazığ bağlantılarımız, Erzurum bağlantımız tamamlandı yapıldı. Büyük bir kentsel dönüşüm yaptık. Okulları yeniledik. Hastaneleri yeniledik. Şehirlerimizin altyapıları yeniden inşa edildi. İçme suyundan kanalizasyona şehir altyapılarımız yenilendi. Geçmişte gidilemez denilen yerlere asfaltlı yollar götürüldü. Şu anda devlet hastanemiz var 500 yataklı ve en yüksek şiddetli depreme dayanıklı şekilde bir hastane inşa ediyoruz. Hemen yanında 250 yataklı hastanemiz var. Dolayısıyla bir sağlık kampüsü oluşuyor" ifadelerini kullandı.

İş adamlarını Bingöl'e yatırım yapmaya davet eden Yılmaz, "Bingöl'ün tüm Türkiye'nin tanıdığı bir başka ürünü var. Burma kadayıf. Diyarbakır burma kadayıfı olarak da geçer. Şimdi tabii yapanların yüzde yüzü Bingöllü onu söyleyeyim. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemekle kalmıyor, yatırım ortamını da iyileştiriyor. Güvenliğin ve huzurun olmadığı ortama dışarıdan yatırımcı gelmediği gibi, oradaki insanlar bile sermayelerini alıp metropollere, İstanbul'a, İzmir'e başka yerlere göç etmek zorunda kaldılar geçmişte" dedi.

"Terörsüz Türkiye inşallah başarıya ulaşacak"

Terörsüz Türkiye'nin amacına ulaşacağını belirten Yılmaz, "Biz hem Terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge diyoruz. Komşularımızda da huzur ve güven olsun diyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımız boş yere israf edilmesin, insanına yatırım olarak dönsün, bu ülkenin geleceğini inşa etmekte kullanılsın. Geçmişte doğrudan ve dolaylı olarak zararları oldu terörün, ekonomik maliyetleri oldu, kalkınma maliyetleri oldu. Can kaybı zaten en büyük maliyet. İnşallah önümüzdeki dönem artık bir devlet politikasına dönüşmüş olan Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşmasıyla kalıcı bir şekilde ülkemizde huzur ve güven tesis edilmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Tuzaklara düşmeyeceğiz milli birliğimizi koruyacağız"

Türkiye'de ve çevresinde daha huzurlu ve terörsüz bir ortam oluşacağını söyleyen Yılmaz, "Bölgemiz üzerinde uzun yıllardır emperyalist hesaplar yapanlarla, bu ülkeyi bu milleti birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Milli birliğimizi koruyacağız. Devletimizi hep birlikte koruyacağız. Emperyalist tuzakları el birliğiyle boşa çıkaracağız" diye konuştu.

