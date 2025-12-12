Bakan Bak: ÜNİDES kapsamında 1,1 milyon gençle temas edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Bak, "Bilim ve teknolojideki cesur adımlarımızla, yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığımız başarılarla sadece takip eden değil, yön veren ülkeler arasında da yer alıyoruz. İHA'lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan büyük teknoloji girişimlerine kadar elde edilen her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, araştırmacıların, girişimcilerin alın teri var. Milletimizin gurur duyduğu bu atılımlar, gençliğine güven duymaktan asla vazgeçmeyen bir devlet aklının eseridir" dedi.



Bakan Bak, "2002'de 9 olan Gençlik Merkezi sayımız bugün 560'a ulaşmıştır. Her bir Gençlik Merkezimiz, gençler için güvenle hizmet alabilecekleri; iletişim becerisi, takım ruhu, liderlik, gönüllülük bilinci ve sosyal sorumluluk gibi somut kazanımlar elde edebilecekleri bir fırsat kapısıdır. Faaliyetlerimizi daha erişilebilir kılmak için üniversiteler, liseler ve yurtlarda 378 Genç Ofis kurduk. Gençlere unutulmaz tecrübeler, dostluklar edinme fırsatı sunan Gençlik Kamplarımızda ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizi kardeşlik ikliminde buluşturuyoruz. Gençler burada spor, sanat, kültür ve doğa etkinliklerine katılıyor, pek çok konuda alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı buluyorlar. 30 ilimizde bulunan 43 gençlik kampımızda her yıl 300 binden fazla gencimizi ağırlıyoruz" ifadeşlerini kullandı.



Bak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne ilişkin bilgi vererek, "81 ildeki 104 Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi tasarım-üretimden yazılıma, robotikten havacılık ve uzay teknolojilerine uzanan güçlü bir yetkinlik alanıyla buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük gurur kaynaklarından biri olan Deneyap Atölyelerinde 35 bin 572 gencimiz eğitim alıyor. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz Deneyap'tan mezun olarak Türkiye'nin teknoloji yürüyüşüne dahil oldu. İşte o gençler, Türkiye'nin yeni uçaklarına, gemilerine, otomobillerine imza atacak, milli teknoloji hamlesinin yeni kahramanı olacak gençlerdir. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer almanın gururunu yaşadık. Kendi teknolojisini geliştiren bir milletin evlatları olarak gençlerimizin ortaya koyduğu bu emek ve başarılar, Türkiye Yüzyılı'nın yükselen sesidir. Gençlerimizin dijital çağa güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanması için bu yıl hayata geçirdiğimiz yeni bir çalışmamız var: GEN-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi. Bu kapsamda Gençlik Merkezlerimizde 7 bin 750 gencimize yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka girişimciliği eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle çağın ihtiyaçlarını doğru okuyabilen, yapay zekayı geliştirebilen, etkin ve güçlü şekilde kullanan 100 bin genç girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"ÜNİDES kapsamında beş dönem boyunca 4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin TL destek sağladık" ifadelerini kullanan Bak, "Bugün ülkemizdeki her üç öğrenci topluluğundan biri bu destekten faydalandı. 1 milyon 155 bin gencimizle temas etmiş olduk. Altıncı dönem başvurularımız da başladı; gençlerimizin bu dönemde de rekor bir başvuru yapmasını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Çalışan ve Üreten Gençler Programında bugüne kadar 155 proje ile 11 bini aşkın gencimizi istihdama kazandırdık. Bir milyar 575 milyon TL'lik kaynağı doğrudan gençlerimizin üretimle buluşması için seferber ettik. Önümüzdeki yıl 100 fabrikanın daha kurulmasına destek vererek 10 bin gencimize daha istihdam kapısı aralamayı hedefliyoruz. Enerji alanında da gençlerimize güçlü bir vizyon kazandırıyoruz. TPAO iş birliğiyle Batman ve Şırnak'taki üretim sahalarında düzenlediğimiz teknik gezilerle yüzlerce üniversite öğrencimiz, sektörü yerinde tanıma imkanı buldular. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni kapsayan "Genç Enerji" programında da Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizi ağırladık; 2026 yılında 12 üniversiteden gençlerimize ulaşarak bu deneyimi daha geniş bir kitleye sunacağız" dedi.