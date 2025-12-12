Kömür ocağında karbonmonotsit zehirlenmesi: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

Yer altındaki çalışmalarda meydana gelen gaz yoğunluğu nedeniyle işçilerden Mustafa K. (50), Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. zehirlendi. İşçilerden bir kısmının oksijenli bölgeye geçerek kendini kurtardığı, ancak Mustafa K.'nin (50) geçiş yapamadığı öğrenildi. Durumu fark eden ekipler tarafından ocaktan çıkarılan 7 işçi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.