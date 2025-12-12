Güllü'nün kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Güllü'nün kızı ve 4 kişi adliyeye sevk edildi

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı ve arkadaşının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan şarkıcı Güllü'nün gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, davadan çekilme kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 22:47, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 23:17
Yazdır

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra 3 şüpheli daha Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ifadesinde Sultan Nur Ulu, Tuğyan Gülter'in annesinin ittiğini söyledi. Adliye girişinde ise Tuğyan Gülter, "Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Öte yandan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber