Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 23:06, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 23:07
Savaş K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cide-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Yasemin Meral'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.