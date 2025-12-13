Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
KİT'lerin 2026 yılı personel alım usulleri belli oldu
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Mehmet Şimşek: 2026'da dezenflasyon devam edecek
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
İki futbolcuya bahis incelemesi başlatıldığı iddiasına yalanlama
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde Zorbalık Skandalında Bakanlık Adımı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
Bakan Kacır ilk kez MİHAL'ı tanıttı: Vermediler, biz ürettik
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
13 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

13 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 00:01
13 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12. Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına taziye ziyaretinde bulunacak, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ile partisinin Kayseri Yeni İl Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/12.15/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" fidan dikim etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- TBMM Genel Kurulunda Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Van Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Van/11.00/11.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Rize/14.30/Kayseri/17.00/Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. haftasına SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor, Serikspor- Manisa FK, Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Balıkesir/13.30/Sivas/16.00/Diyarbakır/19.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci, Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta maçları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 13. hafta maçları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom-Bursaspor Basketbol, TOFAŞ-Glint Manisa Basket, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin, OGM Ormanpor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Ankara/17.00)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Gebze Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor, İstanbul Gençlik-ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Altekma ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Kocaeli/14.00/İstanbul/14.00/15.00/Ordu/15.00/Ankara/16.30/19.00)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Göztepe-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.30)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor'u ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)

