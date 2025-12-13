13 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Van Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

2- TBMM Genel Kurulunda Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

