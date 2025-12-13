Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusunda da güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.