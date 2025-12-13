Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, vefat etti.
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 07:26
Hatice Karahan'ın vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada, Karahan'ın cenazesinin, 13 Aralık Cumartesi günü (yarın) Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.