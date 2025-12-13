Güllü'nün kızının arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Şarkıcı Güllü'nün evinin teras penceresinden düşerek öldüğü gece evde bulunan, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 07:30, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 07:31
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcı tarafından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilen 3 kişinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde evine götürüldü.
Sultan Nur Ulu, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yurt dışına kaçmak üzere hazırlanırken teknik takibe yakalanarak göz altına alınmıştı.
Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadede Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü pencereden ittiğini söylediği iddia edilmişti.