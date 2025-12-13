Güllü'nün kızının arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sultan Nur Ulu, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yurt dışına kaçmak üzere hazırlanırken teknik takibe yakalanarak göz altına alınmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcı tarafından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net