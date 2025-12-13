Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranlarında indirim yapıldı.

13 Aralık 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve borç dilimlerini yeniden düzenleyen tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

25 Temmuz 2025'te TCMB, kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranlarında baz puan indirimi yaparak oranları 25 baz puan aşağı çekmişti. Dönem borcu 25 bin ile 150 bin TL arasındaki kartlarda ve 150 bin TL üzerindeki kartlarda referans orana eklenen katsayılar düşürülmüştü. Bununla birlikte, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirim yapılmıştı.

Yayımlanan tebliğ ile, faiz oranlarının belirlendiği limit dilimleri güncellendi ve oranları aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına güncellendi. Bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya çıkarıldı. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139'dan 114'e indirildi.

Yeni hesaplanan azami faiz oranları, 25 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilecek ve söz konusu oranlar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

