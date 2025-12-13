Sigortaya tabi mevduat tutarı 1,2 milyon liraya yükseltildi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 08:04, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 08:05
TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.
Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.