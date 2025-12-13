Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Çalışmak için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 8 şahıs İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

