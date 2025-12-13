Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 08:09, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 08:11
Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Söz konusu adrese giden ekipler, ülkeye kaçak yollarla giren 8 şahsı yakaladı.
Çalışmak için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 8 şahıs İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.