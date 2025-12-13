Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Kütahya'da park halindeki araca çarptı: Otomobilini bırakıp kaçtı

Fuatpaşa Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, arka plakasını söktüğü aracını kaza yerinin 100 metre uzağına bırakıp, yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kütahya'da park halindeki araca çarptı: Otomobilini bırakıp kaçtı

Kütahya'da sürüsünün kimliğinin belirlenemediği otomobil, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Otomobil sürücüsü, hasar gören aracıyla kaza yerinden 100 metre uzaklaştıktan sonra durdu.

ARACINI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Otomobilin arka plakasını söktüğü öne sürülen sürücü, aracını yol ortasında bırakıp, bölgeden yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILDI

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin ön plakası, çarptığı hafif ticari aracın yakınında bulundu.

Sürücünün kimlik tespiti için çalışma başlatan polis, kazada hasar gören otomobili ise emniyetin otoparkına çektirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

