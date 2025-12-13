Tarihi geçmiş 2 ton cips, şekerleme ve çikolata imha edildi

Hatay Reyhanlı Belediyesi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde satılmayı bekleyen toplam ağırlıkları 2 ton olan ton cips, şekerleme ve çikolatanın son kullanma tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından kamyonlara yüklenen ürünler, açılan topraklar çukurlarda ateşe verilerek imha edildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini ifade ederek Başkan Ahmet Salman Yumuşak'ın talimatlarıyla Reyhanlı'da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.



