Borsa 10 haftanın zirvesinde!

Borsa 10 haftanın zirvesinde!

Piyasalarda pozitif bir hafta geride kalırken, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,76 yükseldi ve 11.311 seviyesinden kapandı. Düşük gelen kasım enflasyonun ardından TCMB'nin faiz indiriminden de destek bulan endeks, kritik direnç olarak gösterilen 11.250 seviyesini aştı ve son 10 haftanın en yüksek seviyelerine yöneldi. BİST 100 kapsamında haftanın yükselen ve düşen ilk 10 hissesi hangileri? Detaylar haberimizde

13 Aralık 2025 09:22
Borsa 10 haftanın zirvesinde!

Borsa İstanbul pozitif bir haftayı geride bıraktı. BİST 100 endeksi, bu hafta %2,76 primle 11.311 puandan kapanış yaptı. Endeks, önceki hafta gerçekleşen %1'lik primin ardından, 2 haftalık yükseliş serisini de yakalamış oldu. Bu hafta en düşük 11.074 ve en yüksek 11.330 puanı gören BİST 100'ün, haftalık yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapanış yapması dikkat çekti.

10 HAFTANIN ZİRVESİNDE

BİST 100 endeksindeki fiyatlamalara bakıldığında, borsanın 26 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı da görülüyor. Yaklaşık son 10 haftanın zirvesine yönelen endeks, analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği 11.250 seviyesini de bu hafta aştı. Analistler, 11.250 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde, BİST 100'de yükseliş isteğinin de devam edebileceğini öngörüyor.

TCMB FAİZ İNDİRDİ

Borsa İstanbul cephesinde de dikkatle takip edilen TCMB'nin faiz kararı bu haftanın en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Perşembe günü gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilere paralel olarak politika faiz oranı 150 baz puan indirildi ve %38 seviyesine çekildi. Düşük gelen kasım enflasyonu sonrasında faiz indirimi de son dönemde hisse senetlerine destek oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE

BİST 100 kapsamında işlem gören hisselere bakıldığında bu hafta en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

  • -KUYAS: 57,65 TL (%33,20)
  • -CCOLA: 58,90 TL (%15,49)
  • -MPARK: 360,00 TL (%10,43)
  • -GLRMK: 177,40 TL (%9,64)
  • -ASELS: 204,00 TL (%8,40)
  • -BIMAS: 557,00 TL (%8,26)
  • -CANTE: 2,28 TL (%8,06)
  • -DAPGM: 12,85 TL (%7,62)
  • -GUBRF: 339,25 TL (%7,53)
  • -TAVHL: 303,25 TL (%6,97)

EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE

Yine BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

  • -KONTR: 13,42 TL (%-16,31)
  • -OBAMS: 7,01 TL (%-14,09)
  • -GRTHO: 266,75 TL (%-12,18)
  • -EFOR: 28,32 TL (%-11,22)
  • -DSTKF: 532,50 TL (%-8,19)
  • -TRALT: 37,48 TL (%-7,41)
  • -EUPWR: 30,20 TL (%-6,09)
  • -VAKBN: 29,20 TL (%-5,56)
  • -BALSU: 16,07 TL (%-5,41)
  • -HALKB: 36,34 TL (%-4,37)

