Ankara'da eğlence mekanının kurşunlanması operasyonunda 5 tutuklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanının 9 Aralık'ta kurşunlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, silahlı eylemin 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütü mensupları tarafından, haksız kazanç elde etme amacıyla yapıldığı tespit edildi.

SALDIRININ FAİLLERİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında eylemin, örgüt yöneticileri A.A. ve U.G. ile örgüt üyeleri E.A., M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarda U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Firari durumda olan örgüt yöneticilerinden A.A. ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.



