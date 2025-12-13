İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelin çatı katında hasar meydana geldi.

Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net