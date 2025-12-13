Kendisinden ayrılan kız arkadaşını silahla öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisinden ayrılan kız arkadaşını aracının içindeyken silahla vurarak öldürdü.
13 Aralık 2025
Olay Onikişubat ilçesinin Tekerek mahallesinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre şüpheli İ.T.K., aracıyla sitenin otoparkına giriş yapan S.D.'yi silahla vurarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıpa gönderildi. Polisler kaçan şüphelinin gittiği güzergahı tespit ederek kısa süre sonra şüpheliyi silahla beraber yakaladı.
Şüphelinin cinayeti, genç kızın kendisinden bir süre önce ayrıldığı için işlediği öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.