Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da zam ya da indirim olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar tabelalara yansıdı. Peki motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 11:11, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 11:13
Yazdır
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıta da zam ya da indirim olarak yansıyor. Sürücüler, LPG, benzin ve motorin fiyatına zam ya da indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Son olarak mazota 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim geldi.

İndirimli fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 54.51 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.12 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 54.34 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 55.35 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 55.71 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.49 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber