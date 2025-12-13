Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıta da zam ya da indirim olarak yansıyor. Sürücüler, LPG, benzin ve motorin fiyatına zam ya da indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Son olarak mazota 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim geldi.

İndirimli fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.34 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir