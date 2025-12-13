İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kurşunlama eylemlerinde kullanılan motosiklet, kask ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 23 Kasım'da Esentepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık'taki Başakşehir'de silahlı yaralama, 7 Aralık'ta Bakırköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık'ta Ümraniye'de araç kurşunlama, 11 Aralık'ta Beşiktaş'ta iş yeri kurşunlama, 12 Aralık'ta Kadıköy'de ikamet kurşunlama ve Üsküdar'da araçtan havaya ateş açılması suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "gasp", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına karışmış suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net