İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Bıçak parası' soruşturmasında profesöre tutuklama
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 11:19, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 11:20
Yazdır
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "gasp", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına karışmış suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 23 Kasım'da Esentepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık'taki Başakşehir'de silahlı yaralama, 7 Aralık'ta Bakırköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık'ta Ümraniye'de araç kurşunlama, 11 Aralık'ta Beşiktaş'ta iş yeri kurşunlama, 12 Aralık'ta Kadıköy'de ikamet kurşunlama ve Üsküdar'da araçtan havaya ateş açılması suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kurşunlama eylemlerinde kullanılan motosiklet, kask ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin iş yeri, ev, şahıs ve araçlara yönelik ateş edip kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber