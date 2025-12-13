Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Hakkari sınırında 259 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari sınır hattında yapılan arama taramalarda yaklaşık 260 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Hakkari sınırında 259 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sınır birliklerinin, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Son olarak Hakkari sınır hattında yapılan arama ve taramalarda 258 kilo 999 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.

