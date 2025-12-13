Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor

Memur anneler için doğum izni düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Yapılması planlanan değişiklikle, annelere verilen 16 haftalık doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, işçi babaların mevcut 5 günlük babalık izni de 10 güne yükseltilecek. Bu düzenlemeler, işçi, memur ve sözleşmeli tüm çalışan anneleri kapsayacak. Türkiye'de doğurganlık hızı 2017 yılında 2,08 iken, 2024'te 1,48'e geriledi. Hükümet, doğurganlık oranını artırmak amacıyla bu tür adımlar atıyor.

Doğum İzni Sürelerinde Artış

Devlet Memurları Kanunu 'na göre kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni veriliyor.

'na göre kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni veriliyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor.

öngörülüyor. Çoğul gebelikte ise doğum öncesi izin süresine iki hafta ekleniyor ve toplamda 26 hafta izin verilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Ek Haklar

Sağlık durumu uygun olan kadın memurlar, doğuma üç hafta kalana kadar çalışabilecek ve bu süre içinde fiilen çalışılan her gün doğum sonrası izne eklenecek.

Bebek geç doğarsa, aradaki günler doğum sonrası izne dahil edilecek ve izin hakkı kaybı olmayacak.

Ölü Doğum ve Anne Vefatı Durumunda Haklar

Ölü doğum yapan memur da sağ doğum yapan memurla aynı analık izninden yararlanacak.

Doğum sırasında veya izni sürecinde annenin vefatı halinde, kullanılmayan izin memur baba tarafından kullanılabilecek.

Babalık İzninde Değişiklikler

Memur babalar halen 10 gün babalık izni hakkına sahip.

hakkına sahip. İşçi babalar için ise mevcut 5 günlük izin süresinin 10 güne çıkarılması planlanıyor.

planlanıyor. Böylece işçi ve memur babalar arasında izin süresi eşitlenecek.

Sosyal Medya ve Çocuklara Yönelik Diğer Düzenlemeler

Bütçe görüşmeleri ve asgari ücret belirlemesinin ardından, sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler de gündeme alınacak.