Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı

Hastalık nedeniyle 20 Haziran'da kapatılan pazar, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden faaliyete geçti.

Hayvan pazarını ziyaret eden Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, pazarın yaklaşık 6 aydır kapalı kaldığını belirtti.

SAT-1 aşılamalarının tamamlandığını dile getiren Gültekin, "İkinci dönem aşıları da bitmek üzere. Türkiye genelinde hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. Şarkışla Hayvan Pazarı da bugün itibarıyla faaliyete geçti. Çiftçilerimiz aşı programlarına uyarsa pazarımızın tekrar kapanacağını düşünmüyoruz. Ulaşımı kolay, temiz ve ticareti rahat bir pazarımız var. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise şap hastalığı nedeniyle yaşanan sürecin üreticileri olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Pazarların kapalı olmasının köylerde besiciliği ciddi şekilde zorladığını belirten Çetindağ, "Hayvan pazarlarının açık olması hem ekonomi hem de aile çiftçiliğinin devamı açısından çok önemli. Bundan sonra pazarların kapanmaması için gerekli önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Pazar esnafından Nurettin Taş ise piyasanın iyi, hayvanların değerinde alınıp satıldığını belirterek, alıcı ve satıcıların memnun olduğunu dile getirdi.

Hatay'dan büyükbaş hayvan almak için pazara gelen Ali İmran Bayraktar da "Hatay'dan geldik. Birkaç hayvan satın aldık. Kısmet olursa her hafta gelmeye çalışacağız." dedi.



