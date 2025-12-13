Ömer Çelik'ten CHP'li Milletvekili'ne tepki: Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
Listeye 36 yeni ürün eklendi: İşte bal, yoğurt ve zeytinyağında hileli ürünler!
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten CHP'li Milletvekili'ne tepki: Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik sözlerini eleştirerek, özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 12:46, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 12:47
Yazdır
Ömer Çelik'ten CHP'li Milletvekili'ne tepki: Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 yılı bütçesi üzerine konuşması sırasında gerginlik çıktı.

TBMM'DE SİNİRLER GERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasını bağırarak yapmasına tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma başladı.

CHP ve AK Parti milletvekillerinin sözlü tartışması kavgaya dönüşerek, iki parti milletvekilleri arasında arbede çıktı.

YÜKSEK SES KAVGASI ÇIKTI

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek Genel Kurul'da yüksek sesle de konuşulabileceğini herkesin yerini bilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Adan'a "Keşke hatip kürsüden bağırırken 'Bu kadar bağırmanıza gerek yok' diye uyarsaydınız." diye cevap verirken, CHP'li Emir'e ise "Kimin ne konuşacağını, benim de ne zaman konuşacağıma Sayın Murat Emir belirleyemez." dedi.

"YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından eleştiride bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yapılan saygısızlığı kınıyoruz." dedi.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerektiğini belirten Ömer Çelik, "Adabına uygun olarak özür dilenmelidir" dedi.

"SİYASETİN ADABINA UYGUN OLARAK ÖZÜR DİLENMESİ GEREKİR"

Çelik paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Grup Başkanvekilimiz Sn. Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber