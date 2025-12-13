Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama

Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki "satış ilanları"nın takip edilmesi önemle rica olunur.

TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

