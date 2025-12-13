Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay, yeni stadyumu 'Başkentimize bir müjde daha' diyerek duyurdu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, 19 Mayıs Stadyumu'nun 2026 yılı içinde tamamlanacağını duyurdu.

Haber Giriş : 13 Aralık 2025 16:16, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 16:37
Fuat Oktay, yeni stadyumu 'Başkentimize bir müjde daha' diyerek duyurdu

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen yeni stadyumun 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu. Oktay, projenin yalnızca bir spor alanı değil, çok yönlü bir spor ve yaşam kompleksi olarak tasarlandığını belirtti.

TBMM'de devam eden 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri kapsamında konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara için yeni stadyum projesine ilişkin bilgi verdi.

Oktay, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine ilgili bakanlıklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yapımı süren yeni stadyumun inşaatının 2026 yılında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

UEFA VE FIFA STANDARTLARINDA İNŞA EDİLİYOR

Fuat Oktay, yeni stadyumun UEFA ve FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, projenin yalnızca maç günlerinde kullanılan bir tesis olmayacağını vurguladı.

Yeni kompleksin; konferans salonları, müze, kafeteryalar, eğitim alanları, spor salonları ve atölyeleri kapsayan çok amaçlı bir yapı olacağı ifade edildi. Projenin, haftanın yedi günü aktif olacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

"ANKARA SPORUN DA MERKEZİ OLACAK"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni stadyum projesinin Ankara'nın spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'mız, 2026 yılında sadece bir stadyuma değil; aynı zamanda modern, çok yönlü bir spor ve yaşam kompleksine kavuşuyor."

Paylaşımında projeye destek veren kurumlara da teşekkür eden Oktay, yeni tesisin başkentin sosyal ve sportif yaşamına değer katacağını ifade etti.

