5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

