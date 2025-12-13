Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm dolum tesisinde ikisi çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı.

4 KİŞİ İÇİN YEDİŞER KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, kozmetik firması sahiplerinin asli kusurlu olduğu belirtildi.

4 şirket yetkilisine "olası kastla öldürme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçlaması yöneltildi. Bu kişiler hakkında yedişer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede tesisin ruhsatsız ve kaçak şekilde işletildiği, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve sigortasız işçi çalıştırıldığı da belirtildi.

8 zanlı için "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" 5 ila 12 yıl arasında değişen cezalar istendi.

Diğer 4 kişi için de "Delil karartma veya soruşturmayı engelleme şüphesi" nedeniyle 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba T.(17) ile kuzeni Nisanur T. (15), Cansu E. (15), Hanım G. (52), Esma G. (31) ve Şengül Y. (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Y. yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D'de 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Yangın faciasında ölen işçilerin SGK girişlerinin öldükleri gün yapıldığı anlaşılmıştı.