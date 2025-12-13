TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

TBMM'de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

1 kişi tutuklanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, Meclis çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasında ile başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklanmış, 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yayımlayarak, Meclis lokantasında stajyer olarak çalıştığı dönemde küçük yaştaki öğrenciyi cinsel istismara maruz bırakan H.İ.G'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklandığını açıklamıştı.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü daha tutuklandı, 1 şüpheli ise hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.