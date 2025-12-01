MEB'den Valiliklere özel okullara "erken kayıt" ve ücretleri hakkında soruşturma açın talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 28.11.2025 tarih ve 147461202 sayılı yazıları ile bu yazıda düzeltme yapan 03.12.2025 tarih ve 147839172 sayılı düzeltme yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde "(1) Ücretler aşağıda belirtilen esaslara göre ilan edilir. a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl Türk Lirası olarak tespit edilir. Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir." hükmü ile,

Aynı Yönetmeliğin 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Kurumlar, Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2]x1,05 oranından fazla artış yapılamaz. Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir." hükmü ile,

Aynı maddenin beşinci fıkrasında "Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ilgili mevzuatına göre servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit ederler. Ücret ilanını ilk kez yapacak okullar hariç olmak üzere faaliyetlerine devam eden okulların kademe başlangıçları ile ara sınıflarının bu fıkrada sayılan yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2] oranından fazla artış yapılamaz. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır." hükmü yer almaktadır.

Mevzubahis hükümler bağlamında özel okulların ücret ilanlarını ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar gerçekleştirebilecekleri dolayısıyla öğrenci kayıt işlemlerinin ancak ücretlerin ilanından sonra yapılabileceği açıktır. Bununla birlikte okulların ara sınıflarının ve kademe başlangıçlarının eğitim ücretleri ile pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve yemek, kahvaltı ve servis ücretleri hariç olmak üzere benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretler bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE dikkate alınarak belirlenmektedir. Başka bir deyişle okulların ara sınıflar ve kademe başlangıçlarının eğitim ücreti ile pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve yemek, kahvaltı ve servis ücretleri hariç olmak üzere benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretler bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE açıklanmadan belirlenememektedir. (Bu paragraf düzeltme yazısı ile düzeltilmiş halidir)

Başka bir deyişle okulların ara sınıflarının eğitim ücretleri ile ara sınıflar ve kademe yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası başlangıçlarının diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretler bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE açıklanmadan belirlenememektedir. Ancak Bakanlığımız iletişim kanallarından yapılan başvurulardan bazı özel okulların "erken kayıt" adı altında reklam ve ilan verdikleri, velilerine belli oranlarda ücret artışı yapacaklarını bildirdikleri anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar kapsamında özel okulların ara sınıflar ve kademe başlangıçları için mevzuatta belirlenen kapsamda artış oranı belli olmadan ve bu orana göre okullar tarafından ücret ilanı yapılmadan "erken kayıt" adı altında yapılan uygulamaların mevzuata açıkça aykırı olduğu değerlendirildiğinden konuyla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında inceleme/soruşturma yapılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 28.11.2025 tarih ve 147461202 sayılı yazısı için tıklayınız.

Bu yazıda düzeltme yapan 03.12.2025 tarih ve 147839172 sayılı düzeltme yazısı için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR