Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da kaza yaptığı için yolda duran kamyona arkadan çarpan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 07:21, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 07:42
Yazdır
Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Uğurlu yönetimindeki 31 AYS 976 plakalı kamyon, Aykut can Kütük yönetimindeki 80 AGK 573 plakalı Volkswagen marka otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu sırada Emin Momyak (29) yönetimindeki 34 EM 7241 plakalı BMW marka otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Emin Momyak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis, kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Momyak'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber