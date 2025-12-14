MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce ilan edilen takvim kapsamında alınan başvuruların son tarihi, 15 Aralık saat 17.00 olarak güncellendi. Başvuran adaylar arasından sınava katılmaya hak kazananlar, 17 Aralık'ta ilan edilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek sınav süreci, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada tamamlanacak.

Bu kapsamda, görevde yükselme yazılı sınavı, 7 Şubat 2026 Cumartesi saat 10.00'da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yazılı sınav, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek.