Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez uyguladığı son kaynak tedarik tarifesi, 1 Ocak 2026'dan itibaren güncelleniyor. Kademe sınırı yıllık 5.000 kilovatsaatten (kWh) 4.000 kWh'e düşürülürken, bu sınır, aylık ortalama 333 kWh (yaklaşık 984 TL) tüketime denk geliyor. Yapılan düzenlemeyle, 43 milyon abonenin yaklaşık %6'sına karşılık gelen 2.5 milyon yüksek tüketimli hane, 1 Ocak'tan itibaren elektriğin desteksiz gerçek maliyetini ödeyeceği üst kademeden faturalandırılmaya başlayacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 08:24, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 08:26
Yazdır
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek. Kademe oranı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşan haneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak.

2.5 MİLYON KİŞİ

Sabah'tan Barış Şimyek'in haberine göre; etkilenecek hanelerin gerçek maliyetlerle karşılaşacağı üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. 1 Ocak'tan itibaren yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin enerjinin gerçek maliyetini ödeyeceği dönem başlayacak. Sistemden 43 milyon abonenin yalnızca yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonu etkilenecekken, hanelerin elektriğin desteksiz gerçek maliyetini ödeyeceği üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. Örneğin bu yılın ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yüksek kademeye geçecek.

KIRSALDA FARKLI

Öte yandan özellikle köy ve kırsallarda sıklıkla rastlanan, gecekondu tipi iki bağımsız birimde yaşayan ancak tek elektrik sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebilecek. Bu kişiler E-Devlet'te yer alan Aile Bakanlığı'na ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden elektrik yardımı için başvuruda bulunabilecek.

MESAJ GİTMEYE BAŞLADI

Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibariyle 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmede bulunuluyor. Ayrıca tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerine ilişkin bilgileri hesaplayabiliyor.

1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son iki yılda doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 1 trilyon liralık destek sağladıklarını belirterek, "Bu destekler sabit gelirli, özellikle en düşük maaş grubunda olan emeklilerimize gitsin ama ihtiyacı olmayan kişilere gitmesin" dedi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber