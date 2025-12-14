Kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 502 firma için izin belgesi düzenledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 08:35, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 08:25
Bakanlığın kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 15, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.