DSİ, Diyarbakır ve Mardin'deki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu ihaleler, açık ve kapalı teklif usulüyle Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Eğil ve Kayapınar ilçelerinde birer, Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki taşınmazın satışı yapılacak.

Eğil'de bulunan tarla niteliğindeki taşınmaz için birim fiyat metrekarede 153,58 lira, toplam bedel 20 milyon 197 bin 380 lira olarak belirlendi.

Kayapınar'daki arsanın birim fiyatı metrekare başına yaklaşık 13 bin 595 lira, toplam bedeli 2 milyon 376 bin 402 lira olarak tespit edildi.

Nusaybin'deki arsalardan ilki için birim fiyat metrekarede 13 bin 486 lira ve toplam bedel 5 milyon 69 bin 45 lira, diğer arsa için de birim fiyat 11 bin 43, toplam bedel 3 milyon 693 bin 352 lira oldu.

Söz konusu ihaleler, 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İlanda ihalelere ilişkin diğer detaylar da yer alıyor.