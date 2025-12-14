Bakan Bak açıkladı: Futbolda bahiste sırada menajerler var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde futbolda bahis soruşturmasına ilişkin konuştu.

Futbol soruşturmalarını, 1,5 yıl önce Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla beraber başlattıklarını bildiren Bak, "Biz, temiz eller istiyoruz. Futbolda da diğer branşlarda da sporda temiz eller istiyoruz. Şu ana kadar 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor. Biz takip ediyoruz. Özellikle şu ana kadar 5 bin bilgi tarandı. Bunların içinde teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle, nereye varırsa varsın onu takip ediyoruz. Kim çıkarsa çıksın" ifadelerini kullandı. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 ve amatörden de 9 futbolcu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Bu verilenler idari ceza. Futbol Federasyonu talimatında var. Buna göre hak mahrumiyeti cezası var. Savcılık takip ediyor, ikinci dalga başladı. Bu ikinci dalgada da tutuklanan sporcular, kulüp yöneticileri var. Menajerler de var sırada. Bunu takip ediyoruz" diye konuştu.

UĞUR DUYAN