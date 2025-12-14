Öğrenciler, öğretmenleriyle yeni okul binasının elektrik tesisatını yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul Valiliği tarafından boşaltılan 95 okuldan biri olan Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (GOP MTAL), yeni okul binasını öğretmen ve öğrencilerinin çalışmalarıyla ayağa kaldırıyor. İhale ve proje sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl inşaatına başlanan okulda, elektrik-elektronik tesisatlarının yapımı için yüklenici firma ile Ekim 2025'te sözleşme imzalayan okul yönetimi, çalışmaları öğretmen ve öğrencileriyle birlikte yürütüyor. Yaklaşık 8 ayda tamamlanması planlanan projeyle, meslek liselerinin üretimdeki ve nitelikli iş gücü yetiştirmedeki rolü bir kez daha gözler önüne seriliyor.

'MESLEK LİSELERİ ÜRETİMİN DE PARÇASIDIR'

Meslek liselerinin Türkiye'deki üretim ve kriz yönetimindeki rolüne dikkat çeken okul müdürü Yakup Alp, "Biliyorsunuz, meslek liseleri eğitim yanında aynı zamanda üretim de yaparlar. Özellikle depremde, pandemide meslek liselerinin neler yaptığını tüm Türkiye gördü. Biz de okul olarak, eğitimin yanında üretim de yapıyoruz. Özellikle döner sermaye çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm alanlarımızı bu alana katmak istiyoruz. Biz okul olarak bunu biraz daha yukarıya çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'OKULUMUZUN İNŞAATININ ELEKTRİK KISMINI BİZ ÜSTLENİYORUZ'

Alp, yeni okul inşaatında tamamen öğretmen ve öğrencilerle çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu anda gördüğünüz okulumuzun yeni inşaatı, Gaziosmanpaşa Meslek Lisesi binası yapılıyor. Çok modern bir bina, bittiğinde Türkiye'nin en önemli meslek kurumlarından bir tanesi olacak. Biz de kendi okulumuzun inşaatının elektrik kısmını yapacağız. Dışarıdan herhangi bir destek almadan, sadece kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte başarmak istiyoruz. Bu projeyle meslek liselerinin bir tık daha yukarı çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.

'OKUL İNŞAATINDA ELEKTRİK DAHA ZOR, 17 ÇEŞİT TESİSAT VAR'

Alp, okul inşaatlarında yapılan elektrik işlerinin zorluk derecesini şöyle anlattı:

"Çok önemli bir proje, çok büyük bir proje. Okul inşaatlarında elektrik, normal inşaata göre çok daha zordur. Şöyle bir söz vardır. 'Bir inşaata önce elektrikçi girer, en son elektrikçi çıkar.' Okul inşaatlarında bu çok daha farklıdır. 17 çeşit tesisat var. Binaya göre çok zor. Şayet bunu başardığımızda diğer okulların, evlerin, binaların elektrik işlerini çok rahat bir şekilde öğrenciler yapmış olacak."

'ANAOKULUNUN ELEKTRİK İŞLERİNİ DE ÜSTLENDİK'

Projenin kapsamının geniş olduğunu belirten Alp, "Ekim ayında bu çalışmalar yapıldı. 8 ay bir süresi var. Hatta bu okulun yanında, aynı paket içerisinde üç katlı bir anaokulu var. Oranın da elektrik işlerini biz okul olarak üstlendik. Bu çalışmaları okulumuzun elektrik-elektronik bölümü öğretmeni ve öğrencileriyle birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

'BU PROJEYLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN GERÇEK KAPASİTESİNİ GÖRÜYORUZ'

Alp, projenin hem eğitim hem de mesleki gelişim açısından önemine dikkat çekerek, "Burada bizim birkaç tane hedefimiz var açıkçası. Birincisi, 'Acaba biz bu işi yapabilir miyiz?' noktasından 'Biz bu işi yaptık.' seviyesine atlamak istiyoruz. İkincisi, öğretmenlerin kendilerini görme fırsatını yakalamalarını istiyoruz. Teknolojiye ne kadar hakimiz, günlük kullanılan teknolojiye ne kadar hakimiz, bunu görmek istiyoruz. Üçüncüsü verdiğimiz teorik eğitimin öğrenciye ne kadar faydası olmuş, bunu burada göreceğiz. Dördüncüsü öğrenciler ve öğretmenler burada döner sermaye kapsamında para da kazanacaklar. Beşinci olarak da kendi okulumuzu kendimiz yapmış olacağız. Elektrik işlerini kendimiz yapmış olacağız ve okul binasını kullanırken de hangi hat nereden geçiyor, bunu daha iyi bilmiş olacağız" dedi.

'DÖNER SERMAYEDE HEM ÜRETİYORUZ HEM KAZANIYORUZ'

Proje sürecine ilişkin teknik durumu da paylaşan Alp, "Şu anda inşaatta boru döşeme işlemleri, temelden itibaren boru döşeme olayları bitti. Üçüncü kata çıkıyoruz. Son kat betonu atılacak. Ondan sonra diğer hatları çekeceğiz. Bina teslim edildiğinde, biz de elektrikle ilgili tüm işlemleri teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

'BİZ MESLEK LİSESİ İDARECİLERİ OLARAK BİRAZ DAHA FARKLI OLMAK ZORUNDAYIZ'

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Alp, projenin en kritik bölümünün iş güvenliği olduğunu vurgulayarak, "Biz meslek lisesi idarecileri olarak biraz daha farklı olmak zorundayız. Öncelikle ticareti bilmek zorundayız. Bir de okul, kamu binalarının denetimi çok sıktır, onu bilmemiz gerekiyor. Bunu bildikten sonra bir elimize işin ağırlığını koyarız, diğer elimize kendi çalışma arkadaşlarımızın ve kendi kapasitemizin gücünü koyarız. Ortaya da cesaret ve döner sermayedeki tecrübelerimizi koyarak karar veririz. Biz de öyle yaptık. Bunu başarabileceğimizi düşündük ve şu andaki süreç, istediğimiz doğrultuda güzel bir şekilde gidiyor. Öğrencilere teorik olarak öğrettiğimiz iş güvenliği mevzusunu da burada uygulamalı olarak yaptığımız için ayrıca bir tecrübemiz olmuş oluyor. Ben aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım ve şirketin iş güvenliği uzmanıyla birlikte çalışıyoruz. Ve kendi öğrencilerimizi gözlemliyoruz. İş güvenliğinden herhangi bir tavizimiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR PROJEDE GÖREV ALIYORUZ'

Okulun elektrik öğretmenlerinden Sıdık Yücel, "Okulumuz Gaziosmanpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak İstanbul genelinde birçok ilçede, birçok alanda çalıştık. Ancak bir inşaatın elektrik-elektronik anlamında baştan sona temel topraklamasından, elektrik tesisatlarının kablolaması ve montajlarının yapılmasına, ardından okul çatısındaki güneş enerji sistemlerinin kurulmasına kadar tüm aşamalarında öğretmen ve öğrencilerle birlikte ilk defa böyle bir projede görev alıyoruz. Bu, pek rastlanan bir durum değil. Proje Eylül ayında başladı. Tahmini süremiz yaklaşık 8 ay. Bu zaman diliminde projeyi bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Projenin katkılarından söz eden Yücel, "Böyle bir projede görev aldığım için ben şahsen, kendi adıma gayet mutlu ve sevinçliyim. Mesleki anlamda da gerek bizlere gerekse öğrencilerimize katkısının fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü biz okullarda teorik bilgiyi atölyelerde deneyler yaparak uygulayabiliyorduk, ancak sahada baştan sona karşılaşabileceğimiz birçok farklı durum var. Bunları deneyimlemek gerek bizler için gerekse öğrencilerimiz için büyük bir başarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE BULUNDUĞUMUZ PROJELER BUNUN KADAR GÖSTERİŞLİ VE BÜYÜK DEĞİLDİ'

10'uncu sınıf öğrencisi Yasin Kenan Açar, "Şu anda okulda öğrendiğimiz bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyoruz. Şahsen ben bu projede bulunduğum için sevinçliyim, gurur duyuyorum. Okulumuzun tüm elektrik tesisatını okul olarak biz çekiyoruz. Daha önce bulunduğumuz projeler bunun kadar gösterişli ve büyük değildi. Burası daha büyük bir okul inşaatı ve kendi okulumuzun elektriğini çekmek, tesisatını yapmak daha da gurur verici oluyor" dedi.

'ÇALIŞARAK HARÇLIĞIMIZI DA KAZANABİLİYORUZ'

11'inci sınıf öğrencisi Baran Tuncay, "Bu işte hem çalışarak okulumuzun neler yapabileceğini gösteriyoruz hem de bizim için daha faydalı oluyor. Aynı zamanda çalışarak harçlığımızı da kazanabiliyoruz. Bu da bizim için daha iyi. Öğrendiğimiz teorik bilgileri uygulama olarak görebiliyor, yapabiliyoruz. Bu durum bizim için de öğrenciler için de daha önemli ve daha değerli" diye konuştu.

'KENDİ İNŞAATIMIZDA ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

11'inci sınıf öğrencisi Efe Eker "Kendi okulumuzun inşaatında çalışma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Kendi mesleğimiz üzerinden çizdiğimiz planlar doğrultusunda ilerliyoruz. Bu yüzden kendi inşaatımızda çalıştığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.