Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor

Türkiye otomotiv sektörü, 2024'te gerçekleştirdiği rekor ihracatı bu yılın 11 ayında aşarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 11:04, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 11:09
Türkiye'nin ocak-kasım dönemindeki otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 37 milyar 764 milyon 784 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla rekor kıran otomotiv sektörü, bu sene 11 ayda bu rakamı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer almaya devam eden otomotiv sektörü, 2022 hariç son 20 yılda 19'uncu kez ihracat lideri olmaya hazırlanıyor.

Ocak-kasım döneminde 200'den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, Türkiye'nin ihracatından yüzde 15,3 pay aldı.

- Alt sektörlerde de rekorlar kırıldı

Otomotiv sektörünün lokomotifi olan "tedarik sanayi" ihracatı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1'lik artışla 13 milyar 742 milyon dolardan 14 milyar 444 milyon dolara çıktı. Geçen yıl 14 milyar 879 milyon dolarlık dış satımla ihracat rekoru kıran tedarik sanayisinin aralık ayı ihracatıyla bu rekoru geçmesi bekleniyor.

Sektörün önemli diğer alt sektörü olan "binek otomobil" ihracatı ise 11 ayda, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik yükselişle 11 milyar 57 milyon dolardan 11 milyar 692 milyon dolara ulaştı. En yüksek dış satımını 12 milyar 383 milyon dolarla 2018 yılında gerçekleştiren binek otomobil sektörünün aralık ayında 691 milyon dolardan fazla ihracat yapması halinde rekor kırması öngörülüyor.

"Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 4 milyar 974 milyon dolardan 6 milyar 492 milyon dolara çıktı. Geçen yıl gerçekleştirdiği 5 milyar 577 milyon dolarla en yüksek ihracat rakamını ekim ayı itibarıyla kıran hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan sektör, rekor kırmaya devam ediyor.

Ocak-kasım döneminde "otobüs, minibüs ve midibüs" ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk yükselişle 2 milyar 311 milyon dolardan 2 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Sektör temsilcileri, 2024'ün tamamında gerçekleştirilen 2 milyar 568 milyon 154 bin dolarlık rekor ihracatı bu senenin 10 ayında geçerek başarı grafiğini yukarılara doğru taşıyor.

"Çekiciler", "özel amaçlı motorlu taşıtlar", "demir yolu taşıtları" gibi diğer alt başlıkları içinde barındıran "diğer" kategorisinde ise 11 aylık dönemde 2 milyar 151 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

- Ana pazar Almanya'ya ihracat 6,1 milyar doları aştı

Bu yılın ocak-kasım döneminde en çok ihracat ana pazar Almanya'ya yapıldı. Geçen yılın 11 ayında 4 milyar 422 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapılan Almanya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 39'luk artışla 6 milyar 143 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İkinci sıradaki Fransa'ya 11 ayda otomotiv ihracatı yüzde 15 yükselişle 3 milyar 822 milyon dolardan 4 milyar 398 milyon dolara çıktı.

Birleşik Krallık'a ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 2'lik artışla 3 milyar 778 milyon dolardan 3 milyar 853 milyon dolara ulaştı.

Ocak-kasım döneminde İspanya 3 milyar 166 milyon dolarla dördüncü, İtalya ise 3 milyar 24 milyon dolarla en çok otomotiv ihracatı yapılan beşinci ülke oldu.

