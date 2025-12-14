Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Hastane kurşunlandı' paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da bir hastanenin kurşunlandığı iddiasıyla sosyal medyadan paylaşım yapan şüpheli, "suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 12:50, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 12:54
'Hastane kurşunlandı' paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Okmeydanı'nda bir hastanenin kurşunlandığına dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde paylaşımı yapan kişinin O.Ç. (30) olduğu tespit edildi.

"Suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

