Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, bütçe görüşmelerinin ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu'na sunulacak.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede kamuoyunu yakından ilgilendiren maddeler yer alırken, infaz düzenlemesi, trafik cezalarında artırım gibi yeniliklere ek olarak hazırlanan taslak bankacılık sisteminde de önemli değişikliklere yol açacak.

KİMLİK ŞARTI ARANACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis kullanımı nedeniyle yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini duyururken, uygulama kapsamında 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, ayrıca paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferi sürecinde de kapsamlı yenilikler hayata geçirilecek.

YÜKLÜ PARA TRANSFERİNDE ELEKTRONİK DOĞRULAMA GELİYOR

Öte yandan 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama ile MASAK, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde mobil, internet ya da ATM kanalı fark etmeksizin tüm kullanıcılardan 20 kelimeyi aşan bir izahat açıklamasını şart tutacak.

Bu değişikliğin yanı sıra bankalar, belirli tutarın üzerindeki para transferlerinde kullanıcılardan ek doğrulama talep edebilecek.

BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde yapılacak para transferlerinde, dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcılar SMS, biyometrik veri ya da çipli kimlik kartlarıyla birlikte para transfer işlemini onaylamak zorunda tutulacak. Oluşturulacak çift katmanlı doğrulama işlemi ile müşteriler adına kötü niyetli kişiler tarafından kredi çekilmesi ve söz konusu tutarın farklı hesaplara aktarılması engellenmiş olacak.