Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Aralık sonunda Genel Kurul'a sunulması beklenen 11. Yargı Paketi, infaz ve trafik cezalarının yanı sıra bankacılık ve finansal sistemde köklü değişiklikler getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un duyurusuna göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 13:16, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 13:30
Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, bütçe görüşmelerinin ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu'na sunulacak.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede kamuoyunu yakından ilgilendiren maddeler yer alırken, infaz düzenlemesi, trafik cezalarında artırım gibi yeniliklere ek olarak hazırlanan taslak bankacılık sisteminde de önemli değişikliklere yol açacak.

KİMLİK ŞARTI ARANACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis kullanımı nedeniyle yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini duyururken, uygulama kapsamında 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, ayrıca paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferi sürecinde de kapsamlı yenilikler hayata geçirilecek.

YÜKLÜ PARA TRANSFERİNDE ELEKTRONİK DOĞRULAMA GELİYOR

Öte yandan 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama ile MASAK, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde mobil, internet ya da ATM kanalı fark etmeksizin tüm kullanıcılardan 20 kelimeyi aşan bir izahat açıklamasını şart tutacak.

Bu değişikliğin yanı sıra bankalar, belirli tutarın üzerindeki para transferlerinde kullanıcılardan ek doğrulama talep edebilecek.

BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde yapılacak para transferlerinde, dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcılar SMS, biyometrik veri ya da çipli kimlik kartlarıyla birlikte para transfer işlemini onaylamak zorunda tutulacak. Oluşturulacak çift katmanlı doğrulama işlemi ile müşteriler adına kötü niyetli kişiler tarafından kredi çekilmesi ve söz konusu tutarın farklı hesaplara aktarılması engellenmiş olacak.

