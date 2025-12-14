Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Atık malzemelerden enstrüman yapan öğretmene Bakan Kurum'dan destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık teneke ve pipet gibi malzemeleri rebap gibi unutulmuş çalgılara dönüştürerek öğrencilerine çevre bilinci aşılayan müzik öğretmeni Emrah Kaya'nın çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan Kaya'nın 18 yıldır bu dönüşümü sürdürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz Sıfır Atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık malzemeleri enstrümana dönüştürerek öğrencilerine çevre bilincini aşılayan müzik öğretmeni Emrah Kaya'nın görüntülerini paylaşarak, "Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz Sıfır Atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde Türk Müziği teori ve uygulama öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, 18 yıldır atık malzemeleri müzik enstrümanına dönüştürerek hem unutulmuş çalgıları yaşatıyor hem de öğrencilerine sıfır atık konusunda örnek oluyor.

Bakan Kurum, 23 yıldır öğretmenlik yapan Emrah Kaya'nın hikayesini NSosyal hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz sıfır atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor."

- "Bakanlığın sıfır atık uygulamasını beğeniyorum"

Görüntülerde yer alan Öğretmen Kaya, hem unutulmuş çalgılar hem de geri dönüşüm çalgıları yaptığını belirtti.

Yaptığı enstrümanlarda geçmiş medeniyetlerin izleri olduğunu vurgulayan Kaya, atık tenekeyi dönüştürerek rebap çalgısını ürettiğini kaydetti.

Pipetleri değerlendirdiğini belirten Kaya, "Bir çakıyla beni doğaya bıraksanız aşağı yukarı 7-8 enstrüman çıkarabilirim. Bakanlığın sıfır atık uygulamasını beğeniyorum. Plastiğin, camın ayrıştırılması bizim de çok işimize yarıyor. Benim de sıfır atığa atılmış materyalleri tınıya dönüştürerek bir katkım olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

