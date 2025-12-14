Bakan Yerlikaya açıkladı: 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi. Son 2,5 yılda, 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şüphelinin Türkiye'ye geri getirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; 'Kasten öldürme ve dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A. Gürcistan'da, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. Gürcistan'da, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A., S.A. ve B.A. Gürcistan'da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. ve suç örgütünün yöneticisi olan T.E. Gürcistan'da, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.A. ve suç örgütünün üyesi olan K.Ç. Gürcistan'da, 'Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.F.A. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık ve sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Y. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. ve Ş.G. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.O. ve E.T. Gürcistan'da, 'Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.U. Gürcistan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.B. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve iftira' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.T. Gürcistan'da, 'Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.D. Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. Avusturya'da, 'Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. Sırbistan'da, 'Kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve yağma' suçlarından kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.A. Karadağ'da, 'Yağma' suçundan ulusal seviyede aranan R.Ç. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme, infaz kurumuna yasak eşya sokma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan Y.E. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahla bulundurma, resmi belgede sahtecilik' suçundan ulusal seviyede aranan K.Ö. Gürcistan'da, 'Göçmen kaçakçılığı yapma, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından ulusal seviyede aranan S.A. Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."