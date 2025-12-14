Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Farklı mesleklerden kadınlar her hafta halı sahada buluşuyor

Samsun'un Atakum ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınlar, her hafta bir araya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 14:11, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 14:55
Farklı mesleklerden kadınlar her hafta halı sahada buluşuyor

Ev hanımları ile öğretmen, diş hekimi asistanı, iş yeri sahibi gibi farklı meslek gruplarından kadın, 1 yıldır çocuklarının bakımını eşlerine bırakarak haftanın belirli günü halı sahada buluşuyor.

Sekizer kişilik iki takım oluşturan kadınlar, halı sahada futbol oynayarak haftanın stresini atıyor.

Öğretmen Ayşe Nur Köse, AA muhabirine, kadınlardan oluşan takım kurduklarını, her hafta halı sahaya gelerek futbol oynadıklarını söyledi.

Çocukluğundan bu yana futbol oynamayı ve izlemeyi sevdiğini dile getiren Köse, "Kız takımı kurulunca ben de geldim. Halı sahaya geldiğim vakitlerde eve öğretmen çağırıyorum. Kızım öğretmeni ile ders çalışırken ben de maça gelerek vaktimi geçiriyorum. Halı sahada bizi görünce erkekler şaşırıyor ama maçımızı izleyenler keyif alıyor." dedi.

- "Halı saha keyfini yıllarca erkeklere kaptırdığımızı düşünüyorum"

Seda Gül Çınar da futbolun erkek sporu olmadığına dikkati çekerek, "Bu organizasyonda her hafta yer almayı seviyorum. Halı saha günleri bizim için çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Spor yapıyoruz, eğleniyoruz. Geliştirdik kendimizi. Kadınlar olarak 'Her şeyi yapabiliriz' dedik, futbol da oynayabiliriz. Güvendik kendimize, çok da güzel oynuyoruz. Halı saha keyfini yıllarca erkeklere kaptırdığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli bir şeymiş. Eşimi evde bıraktım, maç yapmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Bir torun sahibi Filiz Arapoğulları ise hasta olduğu dönemlerde bile halı sahaya futbol oynamaya geldiğini belirterek, "Halı sahada ilk defa kaleci olayım dedim, bileğimi kırdım. Hem de öyle böyle bir kırık değil, kaleciler bile benim gibi bileğini kıramaz. 3 ay tedavi gördükten sonra tekrar futbol oynamaya geldim. Yani vazgeçilmezim oldu." diye konuştu.

- "Eşim en büyük destekçim"

Ev hanımı Ceren Gençkurt da çocukluğundan beri futbol oynamayı sevdiğini, iki çocuğunun bakımını evde babalarına bırakarak halı sahaya maç yapmaya geldiğini dile getirdi.

Gençkurt, şunları kaydetti:

"Futbol oynarken aynı zamanda eğleniyoruz, gülüyoruz. Çok keyifli bir atmosfer bizim için. Eşim en büyük destekçim çünkü iki oğlum var. Gerçekten anneler olarak kendimize zaman ayırıp enerjimizi atabileceğimiz, aynı zamanda eğlenebileceğimiz bir etkinlik olması gerekiyor. Burada eşler çok önemli bence. Çocuklarıma eşim bakıyor evde. Biz her hafta geliyoruz. Eşim de ara sıra gelip izliyor, destek veriyor. Çok keyif alıyoruz ailece."

Diş hekimi asistanlığı yapan Asalet Demirbaş da futbolu sevdiğini, 11 yaşındaki oğluna da sevdirdiğini belirterek, "Zaman zaman oğlumla birlikte futbol oynuyoruz. Kadıköy Spor Kulübü'nde oynuyor. Bazen birlikte geliyoruz, o beni izliyor, ben onu izliyorum. Genelde babalar oğullarıyla halı sahaya gider ama biz anne-oğul geliyoruz. Bizi halı sahada gören erkekler tabii çok şaşırıyor. Haftanın 5 günü oğlumu futbol oynamaya götürüyorum, bir gün de ben oynuyorum. Halı saha günlerini hiç kaçırmıyorum." dedi.

- "Futbol oynamak çok zevkli, o yüzden çok mutluyuz"

İş kadını Elif Kambur da kadınların spor yapması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Amacımız aslında bir takım kurmak değil, kadınların gerçek hayatta olduğu gibi sahada da başarılı olduğunu göstermekti. Bir hayal ile başladı, şu an sahada ne kadar başarılı olduğumuzu görüyoruz. Ev hanımları çocuklarını eşlerine bırakıp buraya geliyor. İlk başta birkaç kişiyle oluşturduğumuz bir etkinlikti. Sonrasından çok ses getirdi ve çok talep oldu, sayımız gittikçe artmaya başladı. Futbol oynamak çok zevkli, o yüzden çok mutluyuz."

