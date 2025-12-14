Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak olan Kabine'nin öncelikli gündemi, "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Toplantıda, süreç kapsamında komisyondan çıkması beklenen, yasal düzenleme adımlarını da içeren nihai rapora ilişkin gelinen aşama ve terör örgütünün geri çekilme/fesih sürecindeki sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 15:03, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 15:03
Yazdır
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Terörsüz Türkiye kapsamında gözler, komisyondan çıkması beklenen nihai rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer alacağı raporda gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Ayrıca terör örgütünün geri çekilme ve kendini fesih sürecine ilişkin sahadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'daki zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin yansımaları toplantıda masaya yatırılacak. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Suriye gündemi

Ankara'nın yakından takip ettiği Suriye'deki gelişmeler de Kabine'de değerlendirilecek. 10 Mart mutabakatı çerçevesinde SDG'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Suriye'nin inşa ve ihya sürecine yönelik atılan adımlar toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

Toplantıda ekonomik gelişmeler de masada olacak. Yılın genel değerlendirmesi yapılırken, 2026 yılına ilişkin ekonomi politikaları ve yol haritası ele alınacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber