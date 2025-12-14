Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Terörsüz Türkiye kapsamında gözler, komisyondan çıkması beklenen nihai rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer alacağı raporda gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Ayrıca terör örgütünün geri çekilme ve kendini fesih sürecine ilişkin sahadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Suriye gündemi



Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'daki zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin yansımaları toplantıda masaya yatırılacak. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Ankara'nın yakından takip ettiği Suriye'deki gelişmeler de Kabine'de değerlendirilecek. 10 Mart mutabakatı çerçevesinde SDG'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Suriye'nin inşa ve ihya sürecine yönelik atılan adımlar toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

Toplantıda ekonomik gelişmeler de masada olacak. Yılın genel değerlendirmesi yapılırken, 2026 yılına ilişkin ekonomi politikaları ve yol haritası ele alınacak.